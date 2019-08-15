Пострадавшие от ядерных испытаний, почетный посол проекта Атом призывают к минуте молчания 29 августа й

БАКУ/Trend/- Человеческие потери эпохи ядерного оружия исчисляются не только сотнями тысяч погибших в Хиросиме или Нагасаки или в постоянной угрозе цивилизации, создаваемой накоплением этого смертоносного оружия. Это также выражается в продолжающихся страданиях неисчислимых миллионов людей, пострадавших от испытаний ядерного оружия.

Проект АТОМ и его почетный посол Карипбек Куюков призывают людей во всем мире к минуте молчания 29 августа – в Международный день действий против ядерных испытаний, утвержденный Организацией Объединенных Наций (ООН), – , в память о всех жертвах испытаний ядерного оружия, сообщает Trend со ссылкой на проект.

Куюков хотел бы, чтобы люди во всем мире провели минуту молчания в 11:05 по местному времени. Это время, 11:05, было выбрано, так как в это время аналоговые стрелки часов образуют римскую букву “V”, символизирующую победу. Минута молчания и символ победы – это дань чести тем, кто пострадал, и призыв к международному сообществу продолжать добиваться победы над угрозой ядерного оружия.

«Испытания ядерного оружия в Казахстане и во всем мире вызвали неисчислимые страдания», – сказал Куюков. «Страдания эти продолжаются и сегодня. Их борьба не может быть забыта. Для меня большая честь, что моя страна настоятельно призвала Организацию Объединенных Наций объявить 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. И я призываю людей во всем мире посвятить минуту молчания в этот день в память о тех, кто пострадал и продолжает страдать».

В течение десятилетий страны, развивающие ядерное оружие, проводили испытания ядерного оружия по всему миру. От Семипалатинского ядерного полигона на территории нынешнего Казахстана до Невады и Нью-Мексико в Соединенных Штатах Америки до атоллов Маршалловых Островов и Французской Полинезии неисчислимое количество людей подвергалось испытаниям ядерного оружия.

Последствия этих испытаний все еще чувствуются сегодня теми, кто подвергся испытаниям и теми, кто родился после, в форме ужасающих врожденных дефектов, ранней смерти и изнурительных болезней.

Народ Казахстана пережил более 450 советских ядерных испытаний неподалеку от современного города Семей. Родители Куюкова были среди тех, кого затронули последствия испытаний. В результате он родился без рук. Но, несмотря на эти трудности, он стал известным художником и признанным на международном уровне активистом в области ядерного разоружения. Он посвятил свое искусство запечатлению образов пострадавших от испытаний ядерного оружия, а свою жизнь – работе по устранению угрозы ядерного оружия.

Казахстан также стал мировым лидером в движении по нераспространению и примером для других стран после того, как по решению своего первого президента Нурсултана Назарбаева страна отказался от четвертого по величине ядерного арсенала в мире, унаследованного от Советского Союза.

Также по инициативе Казахстана ООН в 2009 году объявила 29 августа Международным днем против ядерных испытаний в честь дня в 1991 году, когда Назарбаев закрыл Семипалатинский ядерный полигон еще до распада Советского Союза.

«Давайте провозгласим 29 августа как день признания того, что страдания, связанные с ядерным оружием, продолжаются, даже когда не сбрасываются бомбы, и что мы должны стремиться к окончательному прекращению испытаний ядерного оружия в качестве первого шага к миру, свободному от ядерного оружия», – сказал Куюков.

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