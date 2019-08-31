Казахстан и Россия продолжают работу по демаркации границ

31 августа 2019 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане в городе Павлодаре состоялось очередное заседание совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Заседание состоялось 26-30 августа.

Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов по демаркации, а также осуществили совместное полевое исследование местности на алтайско-павлодарском участке государственной границы.

Следующее заседание комиссии состоится в сентябре-октябре 2019 года на территории России.

Протяжённость сухопутной границы между двумя странами — 7598,8 километра, морской границы — 85,8 километра.

Делимитация границы завершилась в 2005 году. Демаркационные работы на данный момент завершены в местах пересечения границы основными транспортными магистралями.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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