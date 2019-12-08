В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки

8 декабря 2019 11:11 (UTC+04:00)

В Алматы перекрыли улицу из-за подозрительной коробки, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Поступил сигнал об обнаружении подозрительной коробки на пересечении улицы Саина и проспекта Толе би. В рамках первичных мер по реагированию на такого рода сообщения экстренными и оперативными службами города в первую очередь была обеспечена безопасность граждан: место происшествия оцеплено, транспортные средства патрульной полицией отведены по альтернативным маршрутам движения», - сообщили в полиции.

После осмотра специалистами подозрения и угрозы не подтвердились: коробка оказалась бесхозной.

В то же время, ДП города Алматы выражает признательность гражданам за их внимательность и осторожность.

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