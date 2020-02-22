Более 30 эпидемиологов в сутки работают в аэропорту Алматы из-за коронавируса

В международном аэропорту Алматы состоялось заседание регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В ходе заседания были рассмотрены текущая эпидемиологическая ситуация в мегаполисе и ход реализации санитарно-карантинных мер в рамках контроля за прибывающими международными рейсами.

С февраля в Алматы медицинскими работниками и уполномоченными специалистами проводятся проверки всех международных рейсов, прибывающих в аэропорт мегаполиса. На территории аэропорта в сутки работают до 33 эпидемиологов. Также алгоритм взаимодействия должностных лиц соблюдается на железнодорожных станциях, автомобильных переходах.

Медицинские организации города также осуществляют усиленные меры контроля и профилактики коронавирусной инфекции. На базе Национального центра экспертизы было исследовано более 200 проб мазков, положительных результатов нет. В Алматы случаев коронавируса не зарегистрировано. Наряду с этим, в мегаполисе имеется запас свыше 100 тысяч медицинских масок и более 700 респираторов. В целом, город полностью снабжен всеми необходимыми средствами защиты.

Также усилена санитарно-просветительская работа, проводятся проверки соблюдения мер санитарного контроля по торговым домам и рынкам. В рамках информационно-разъяснительной работы было роздано порядка 18 тысяч памяток по профилактике коронавирусной инфекции.

В связи с объявлением вспышки нового типа коронавирусной инфекции в КНР и в целях предупреждения завоза и распространения инфекции, а также обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Казахстан, гражданам в целях защиты собственного здоровья необходимо соблюдать меры профилактики: измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно; проветривать помещения не менее 2 раз в день; проводить влажную уборку ежедневно; часто мыть руки с мылом; использовать отдельные посуду, средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубную пасту, бритвенные приборы и др.).

В период повышенной опасности заражения ОРВИ и гриппом, а также с учетом ситуации по распространению вирусных инфекций в ряде стран, жителям мегаполиса рекомендуется избегать места массового скопления людей и не выезжать в зоны риска. Лицам с температурой необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, а также с симптомами острой респираторной инфекции - соблюдать этикет кашля (находиться на дистанции, прикрывать рот при кашле и чихании одноразовыми салфетками или одеждой и мыть руки).

На территории Казахстана работает единый круглосуточный call-center по вопросам коронавируса по номеру 1406. В акимате просят сообщать о подозрительных случаях и недостающей медицинской помощи.

Отметим, региональный штаб создан акимом города Бакытжаном Сагинтаевым и работает под председательством заместителя акима города Ержана Бабакумарова.