Казахстан закрывает границы с Кыргызстаном и Россией из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Казахстан заявил о временном ограничении пересечения казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границ в связи с распространением коронавируса COVID-2019, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что правительством Казахстана принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Казахстана, России, Кыргызстана при пересечении казахстанско-российской, казахстанско-кыргызской государственной границы.

Напомним, сегодня, 13 марта 2020 года, в Казахстане подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 134 818 человек, 4 984 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией, в связи с тем, что вирус был зафиксирован на всех континентах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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