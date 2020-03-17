В Казахстане число больных коронавирусом достигло 32

БАКУ /Trend/ - Еще пять случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Казахстане, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Согласно сообщению, четыре случая зарегистрированы в городе Алматы, один – в Нур-Султане.

Отметим, что до этого в течение сегодняшнего дня было сообщено в целом о выявлении 17 заразившихся коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране составило 32 человека.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 182 406 человек, 7 154 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 155 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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