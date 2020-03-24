В Казахстане зарегистрирован ряд новых случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом, передает во вторник Trend со ссылкой на Министерство здравоохранения Казахстана.

Согласно последним данным, общее число случаев зарегистрированных в городе Алматы 24 марта 2020 года составило три человека, в Нур-Султане – два человека.

Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавируса в Казахстане составило 67 человек, в том числе в городе Нур-Султан – 34, в городе Алматы – 29 , в городе Караганда - 2, в Алматинской области - 1 и в Актюбинской области - 1 случай.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года . Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)