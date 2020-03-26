В крупном городе Казахстана остановили работу все автовокзалы из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Шымкенте приостановили работу все автовокзалы в связи с выявлением в городе двух случаев заражения коронавирусом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахские СМИ.

«С сегодняшнего дня работа автовокзалов полностью приостановлена. В связи с объявлением чрезвычайной ситуации на сегодняшний день приостановлено 25 процентов маршрутов общественного транспорта», - говорится в информации.

Кроме того, в общественном транспорте Шымкента вводится масочный режим. В общественном транспорте и на остановочных пунктах пассажиров просят строго соблюдать безопасное расстояние между людьми и носить средства индивидуальной защиты.

Напомним, 24 марта стало известно о первом случае заражения в городе Шымкенте: мужчина, прибывший 20 марта автобусом из Нур-Султана. Позже стало известно, что коронавирусом также заразилась его мать.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число зараженных новым видом коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 109 человек.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)