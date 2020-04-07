Китай направит в Казахстан медиков для борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Китай направляет в Казахстан группу медиков для поддержки казахстанских врачей в борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19), передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Миссия китайской делегации заключается в оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19, в том числе ознакомлении с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами выявления и изолирования близких контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения и так далее.

Сообщается, что данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации договоренности о всесторонней поддержке Казахстану от Китая в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.

В состав китайской делегации вошли 13 экспертов следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемиология, общественное здравоохранение и так далее.

Для врачей из Китая будет организован спецборт в начале апреля с прибытием в город Нур-Султан. Прилет планируется на девятое апреля. Также вместе с делегацией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи от КНР.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 685 человек.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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