Коронавирус в Казахстане: количество случаев выросло до 3 877
Зарегистрированы еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Алматинская область - 4, Мангистауская область - 1, Кызылординская область - 4, Атырауская область - 1, Актюбинская область - 6, город Нур-Султан - 4, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3 877: г. Нур-Султан - 686, г. Алматы - 1278, г. Шымкент - 206, Акмолинская область - 100, Актюбинская область - 153, Алматинская область - 149, Атырауская область - 175, Восточно-Казахстанская область - 25, Жамбылская область - 146, Западно-Казахстанская область - 164, Карагандинская область - 154, Костанайская область - 50, Кызылординская область - 214, Мангистауская область - 63, Павлодарская область - 150, Северо-Казахстанская область - 30, Туркестанская область - 134.