Маслозавод планируют запустить в Семее до конца года

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов в ходе рабочего визита в Семей посетил строящийся завод по переработке масличных культур, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В городском инфоцентре сообщили, что новый завод будет ежедневно выпускать более 1000 тонн подсолнечного масла. Напомним, что полгода назад аким области уже посещал завод. Тогда строительство объекта только начиналось. Уже сегодня большая часть завода сооружена.

«Наше предприятие даст мультипликативный экономический эффект для сельхозпроизводителей. Завод поспособствует полностью решить вопрос аграриев со сбытом масличной продукции внутри области и перекроет отток сырья за рубеж», - рассказал директор ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» Еркинбек Дускужанов.

Все основные работы по строительству завершены. Сейчас специалисты работают над монтажем конструкций и оборудования. Сам цех обшит металлоконструкцией местного производства. При этом основным сырьем для отопления предприятия будет лузга.

«Я помню как полгода назад, когда мы сюда приехали, здесь ничего не было. Тем не менее, сегодня за очень короткое время, мы видим разительные изменения. И такие предприятия перерабатывающего сектора очень важны для развития нашего государства, так как здесь решается проблема внутреннего спроса. То, что делается здесь, это как раз реализация поручения нашего Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Произведенная продукция будет реализована не только на рынках Казахстана, но и в Китае, России. Соответственно будут расширяться посевные площади – льна, рапса и подсолнуха», - сказал аким ВКО.

Отметим, что объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года. Он станет передовым по производству растительного масла. На предприятии будет создано 250 новых рабочих мест.