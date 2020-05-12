ВВП Казахстана снизился на 0,2%

Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов рассказал о результатах социально-экономического развития страны по итогам января-апреля, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По данным министра, производство товаров за этот период выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего ВВП в целом снизился на 0,2%.

«Снижение в секторе услуг обусловлено ограничениями в связи с принятыми карантинными мерами. Годовая инфляция составила 6,8%. Рост в производственном секторе обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 7%, горнодобывающей промышленности – на 6,0%, строительстве – на 5,5% и сельском хозяйстве – на 2,2%. Вместе с тем, в секторе услуг снизились объемы услуг в транспорте на 11%, торговле – на 8,9%, административном обслуживании – на 4%, операциях с недвижимым имуществом – на 2,7%. В то же время услуги связи увеличились на 9,6% за январь-апрель», - сказал Руслан Даленов в ходе заседания правительства.

«Если рассматривать апрель в отдельности (карантинный месяц), то в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2019 года сектор услуг снизился на 17,5%. В частности, услуги торговли и транспорта снизились на треть, административное обслуживание – на 22,5% и операции с недвижимым имуществом – на 9,9% в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года. Такое снижение обусловлено ограничительными карантинными мерами», - отметил глава МНЭ РК.

По его информации, в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот составил 21 млрд долларов. Экспорт увеличился на 4,2% до 13,9 млрд долларов, при этом импорт снизился до 7,1 млрд долларов. Обеспечено увеличение положительного сальдо торгового баланса на 9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. В то время промышленное производство увеличилось на 5,9%.