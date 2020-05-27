Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 9304
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 335 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 3,7%, передает Trend со ссылкой на МИА "Казинформ".
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 78 (4,6%), город Алматы - 77 (3,4%), Карагандинская область - 43 (6,5%), город Шымкент - 38 (5,6%), Атырауская область - 21 (2,3%), Западно-Казахстанская область - 20 (4,4%), Жамбылская область - 15 (4,4%), Восточно-Казахстанская область - 7 (10,6%), Кызылординская область - 7 (2,4%), Алматинская область - 5 (1,7%), Туркестанская область - 5 (1,5%), Актюбинская область - 4 (1,4%), Костанайская область - 4 (3,1%), Мангистауская область - 4 (2,3%), Павлодарская область - 4 (2,1%), Северо-Казахстанская область - 3 (6,5%).
Всего в стране выявлено 9304 заболевших.