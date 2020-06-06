Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился коронавирусом.

Об этом Берик Уали написал на своей странице в Facebook, сообщает Trend.

"К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное.

Сразу хочу заявить, что Президент К.К. Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование", - написал Уали.

Пресс-секретарь отметил, что в резиденции президента Казахстана ужесточены меры безопасности.

"В Акорде усилен санитарный режим, ужесточены меры безопасности.

Призываю всех строго соблюдать режим карантина и профилактические меры ради собственного здоровья и благополучия ваших родных и близких. Нельзя легкомысленно относиться к пандемии", - добавил Уали.