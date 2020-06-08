Нацбанк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на 2020 год

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на текущий год, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как отметили в Нацбанке, годовая инфляция складывается выше целевого коридора 4-6%, установленного на 2020-2021 годы. В мае 2020 года годовая инфляция составила 6,7% (6,8% в апреле 2020 года).

«Инфляционные процессы формируются под воздействием карантинных мер в Казахстане и в странах – торговых партнерах, а также ослабления курса тенге и его переноса во внутренние цены», - отметили в Нацбанке.

По данным Национального банка, основной вклад в динамику инфляционных процессов продолжает вносить рост цен на продовольственные товары, которые в мае подорожали на 10,7% в годовом выражении, достигнув максимального значения с октября 2016 года. Динамика непродовольственной инфляции остается умеренной, годовой рост составил 5,3%.

«Национальный банк пересмотрел прогноз по инфляции до конца текущего года. В рамках разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 годы, который предполагал сценарий цены на нефть 20-25 долларов США за баррель и рассматривался Правительством как базовый для целей антикризисного плана, инфляция оценивалась на уровне 9-11% к концу текущего года. В соответствии с уточненными оценками по рынку нефти и базовым сценарием Национального банка, предполагающего стоимость нефти на уровне 35-40 долларов за баррель в среднем в 2020 году, годовая инфляция прогнозируется на уровне 8-8,5% по итогам 2020 года», - сообщили в пресс-службе регулятора.

В то же время в сообщении указывается, что введение в стране чрезвычайного положения и карантинных мер в марте для борьбы с пандемией COVID-19 обусловило существенное ухудшение экономической активности.

Несмотря на постепенное ослабление карантинных мер в мае-июне текущего года, экономическая активность продолжает находиться под негативным влиянием введенных ограничений. Тем не менее, на некоторое оживление экономики Казахстана указывает повышение в мае 2020 года индекса деловой активности, добавили в Нацбанке.

Согласно базовому прогнозу Национального банка, в 2020 году в результате отрицательного влияния со стороны внутреннего спроса и чистого экспорта ВВП в реальном выражении сократится на 1,8% с учетом поддержки, которую будет оказывать существенный рост потребления сектора государственного управления (фискальный и квазифискальный импульс). В последующем восстановление экономической активности до потенциального уровня будет происходить на фоне ожидаемого улучшения эпидемиологической ситуации внутри страны, оживления на рынке труда, а также роста доходов населения.

Оценки по перспективам роста в 2020 году стран – торговых партнеров Казахстана остаются негативными. Согласно прогнозам Consensus Economics, в 2020 году экономика ЕС сократится на 7,7%, России – на 4,1%, экономика Китая замедлится до 1,4%. В 2021 году ожидается резкое восстановление показателей во всех странах-партнерах, в частности, экономика ЕС вырастет на 6,2%, экономика России – на 3,8%, экономика Китая – на 8,1%.

Ситуация на рынке нефти постепенно улучшается, однако уровень цен сохраняется относительно низким, а наметившаяся динамика все еще нестабильна. Среднемесячная цена на нефть марки Brent по итогам мая 2020 года составила 32,4 доллара за баррель, показав рост за месяц на 20,7%.