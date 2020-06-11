Цифровизация финансовой сферы Казахстана помогла сэкономить более 400 млрд тенге

Об эффекте от цифровизации финансовой сферы рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Что касается цифровизации финансовой сферы. Были реализованы серьёзные базовые инструменты для развития цифровизации. Внедрены онлайн контрольно-кассовые машины, внедрена в промышленную эксплуатацию система «Астана 1» в таможенных органах», - сказал Аскар Жумагалиев на отчетной встрече перед населением.

По его словам, соответствующие работы были проведены и в других комитетах министерства.

«Всё это в совокупности позволило добиться серьезного результата, а именно [сэкономить] 448,65 млрд тенге как результат от цифровизации», - заключил министр.