За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1509 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 509 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 981 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 81 / 40, город Алматы - 195 / 110, город Шымкент - 43 / 18, Акмолинская область - 52 / 42,Актюбинская область - 63 / 40, Алматинская область - 111 / 95, Атырауская область - 287 / 210, Восточно-Казахстанская область - 111 / 52, Жамбылская область - 45 / 34, Западно-Казахстанская область - 112 / 72, Карагандинская область - 97 / 51, Костанайская область - 11 / 4, Кызылординская область - 105 / 82, Мангистауская область - 83 / 77, Павлодарская область - 59 / 20, Северо-Казахстанская область - 28 / 20, Туркестанская область - 26 / 14
Всего в стране выявлено 42 574 заболевших.