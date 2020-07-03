В Алматы на антикризисные меры выделят 252 млрд тенге

В Алматы на антикризисные меры запланировано выделение свыше 252 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В целом на реализацию антикризисных мер и мер обеспечения режима ЧП запланированы средства в общей сумме 265,3 млрд тенге. В том числе на антикризисные меры 252,1 млрд тенге. В рамках реализации антикризисных мер планируется реализовать 216 проектов. На 1 июля по данным центра занятости создано 14 860 рабочих мест. В рамках антикризисных мер реализуются следующие госпрограммы: Дорожная карта занятости, госпрограмма «Нурлы жер»», госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек», также развитие агропромышленного комплекса. Кроме того денежные средства направляются на возмещение платежей населению по оплате коммунальных услуг и обеспечение продуктовыми наборами отдельных категорий граждан», - сказала в рамках заседания Общественного совета заместитель председателя ревизионной комиссии по Алматы Альфия Ракишева.