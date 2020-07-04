В Казахстане сохранят все внутренние авиарейсы на время карантина

В Казахстане сохранят все внутренние авиарейсы на время жесткого карантина. Об этом сообщил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В соответствии с решением госкомиссии внутренние рейсы в полном объеме сохраняются. На сегодняшний день мы выпоняем внутренние рейсы по 45 направлениям, порядка 500 рейсов в неделю выпоняется, 71 рейс в день. Все они будут сохранены и выполняться по расписанию», - сообщил Талгат Ластаев на брифинге в СЦК.

По международным направлениям, по его словам, будут выполняться ранее одобренные рейсы.

«На сегодняшний день выполняются международные рейсы по двум направлениям, это в Турцию и Южную Корею. Однако вчера мы получили официальное уведомление, что с сегодняшнего дня въезд граждан Казахстана в Турцию ограничен, за исключением тех граждан, которые имеют вид на жительство в Турции и имеют разрешение на работу там. Всем остальным гражданам въезд ограничен», - добавил он.

Напомним, 29 июня т.г. президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т.г. ограничительных мер на 14 дней. Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РК о введении строгих ограничительных карантинных мер.