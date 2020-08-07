Золотые запасы Казахстана превысили 378 тонн

Золотые запасы Казахстана составили 378,5 тонны, передает Trend со ссылкой на LS.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGC), объемы драгоценного металла на 1 августа 2020 года в международных резервах страны достигли 65,5%. В целом они составили 378,5 тонны. За год запасы выросли на 3,2 тонны.

Казахстан по-прежнему занимает 14-е место (без учета МВФ и ЕЦБ) и располагается между Португалией (382,5 тонны) и Узбекистаном (342,8 тонны). В тройке лидеров по запасам золота традиционно находятся США – 8,1 тыс. тонн, Германия – 3,3 тыс. тонн и Италия – 2,4 тыс. тонн. Россия в списке WGC осталась на пятом месте с 2,29 тыс. тонн, а Китай – на шестом с 1,9 тыс. тонн.

Тем временем быстрыми темпами растут объемы драгметалла у Турции. За год они увеличились почти на 269 тонн до 583 тонн.

Ранее LS писал о том, что цена на золото взлетела выше $2 тыс за унцию на фоне напряженных отношений между США и Китаем, а также неопределенности на мировом рынке из-за пандемии.