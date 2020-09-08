Нацбанк РК рассматривает сценарий при цене нефти в 40 долларов за баррель

Заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов рассказал о прогнозах развития экономики до конца 2021 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Учитывая структуру нашей экономики, цена на нефть рассматривается как один из ключевых факторов, который определяет текущую и будущую динамику экономической активности и инфляционных процессов. Соблюдение сделки ОПЕК+ по ограничению объемов добычи и повышение спроса на энергоресурсы на фоне снятия карантинных ограничений в целом восстановили рост нефтяных котировок», - цитирует его пресс-служба Нацбанка.

Международные агентства в среднем прогнозируют до конца 2020 года цену на нефть марки Brent 40 долларов США за баррель и от 45 долларов США за баррель на 2021 год.

«Тем не менее, сохраняется неопределенность относительно дальнейшей динамики спроса и волатильность на мировых товарных рынках. Например, ожидания невыполнения Ираком обязательств по соглашению ОПЕК+ из-за своего тяжелого финансового положения, некоторого снижения спроса нефти со стороны Китая, новости о предоставлении скидок Саудовской Аравией. Именно поэтому в рамках прогнозного раунда «август-сентябрь 2020 года» мы придерживаемся консервативного подхода и цена на нефть марки Brent в среднем рассматривается на уровне 40 долларов за баррель на 2020-2021 годы», - отметил спикер.

Наряду с ценами на нефть, дополнительными внешними факторами выступают динамика экономической активности и инфляции в странах-торговых партнерах Казахстана, ситуация на мировых товарных рынках, мировые цены на продовольствие.

В качестве внутренних факторов рассматривается направленность фискальной политики, ситуация в отраслях экономики, доходы населения, рынок труда и монетарные показатели.