Работу театров и уличных кинотеатров разрешили в Казахстане

Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан подписано новое постановление по смягчению карантинных ограничений в стране, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

«Разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции. Разрешена деятельность театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима и социальной дистанции», - говорится в постановлении.

Вместе с тем, сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор. Кроме того, продолжают действовать ограничительные меры в выходные и праздничные дни: – приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; – приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков.