В Казахстане оптимизируют требования к нефтесервисным компаниям

В Казахстане намерены оптимизировать требования к нефтесервисным компаниям, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Разработан проект приказа министра энергетики РК «О внесении изменений в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 10 апреля 2020 года № 139 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Лицензия на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводороды), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов»».

Проект разработан в целях приведения формы сведений к квалификационным требованиям в соответствие с приказом министра энергетики РК от 2 сентября 2020 года № 291 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 77 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере углеводородов»».

Приказом в целях снижения нагрузки на бизнес исключены некоторые требования. Так, исключено требование для следующих подвидов деятельности:

- добыча нефти, газа, нефтегазоконденсата – о наличии трубопроводов, так как Минэнерго считает достаточным наличие основных инженерных сооружений и установок;

- промысловые исследования и геофизические работы на месторождениях углеводородов – о наличии двух и более скважинных приборов, поскольку практика показывала, что по одному прибору достаточно для выполнения данного подвида деятельности;

- цементация скважин на месторождениях углеводородов – о наличии цементовоза, требование признано излишним потому, что цемент зачастую завозится в сухом виде в заводской упаковке;

- повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин – о наличии узла подготовки, циркуляции и очистки рабочей жидкости, как излишнее требование.

Проект 16 сентября 2020 года размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для получения экспертных заключений.