В Казахстане за сутки выявили 69 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 69 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 14, город Алматы - 3, Акмолинская область - 5, Актюбинская область - 1, Алматинская область - 2, Атырауская область - 5, Восточно-Казахстанская область - 17, Жамбылская область - 2, Западно-Казахстанская область - 2, Карагандинская область - 5, Костанайская область - 3, Павлодарская область - 4, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 107659 заболевших.
Лента новостей
В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии
Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту
Эксклюзив со всемирно известным Эдуардом Тополем из израильского Баку, или Вся правда о Фармане Салманове и почему азербайджанцы стали Юриями...
Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН