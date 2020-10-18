81 пациент с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии - Минздрав Казахстана
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 613 человек. 81 человек находится в тяжелом состоянии, 13 – в крайней степени тяжести, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 613 человека, среди которых 125 детей. В стационарах находится –2 012 пациент, на амбулаторном уровне – 601. 81 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 – крайней степени тяжести, 13 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 80 человек выздоровели. Также зафиксировано 197 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, 42 человека выздоровели.
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