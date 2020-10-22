В Жамбылской области золото будут добывать по передовым технологиям

БАКУ/ Trend - В Жамбылской области в 2021 году начнется строительство горно-металлургического комбината, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев провел встречу с представителями ТОО «Monterra Qasaqstan» и обсудил реализацию проекта по строительству горно-металлургического комбината и освоению золоторудных месторождений. TOO «Monterra Qasaqstan» основано в 2015 году, является дочерней компанией германской инвестиционной компании Monterra Group AG. Отмечалось, что в 2016 году заключен контракт на разведку золота и попутных компонентов на Каратас-Майбулакской площади, выделен земельный участок, проект включен в Карту индустриализации Жамбылской области. Общий объем инвестиций составляет 600 миллионов евро. Председатель наблюдательного совета ТОО «Monterra Qasaqstan» Йоганн Штоль отметил, что намерен на своей малой родине наладить развитое производство со стабильной и хорошо оплачиваемой работой для своих земляков. На данный момент компания проводит геологоразведочные работы, готовит объекты к промышленному освоению.

По словам генерального директора ТОО «Monterra Qasaqstan» Меруерт Данбаевой, строительство комбината начнется в 2021 году. Планируется ввести объект в эксплуатацию в 2023 году. Затем начнется добыча и производства золота. Компания намерена обеспечить постоянной работой 1 900 человек. На новом комбинате будет производиться золото-серебряный сплав Доре. После старта производства ТОО «Monterra Qasaqstan» планирует выпускать до пяти тонн золота, а затем поэтапно наращивать мощность.

«На горно-металлургическом комбинате будут применяться передовые технологии, которые позволят обеспечить экологическую безопасность производства», - заверила Меруерт Данбаева.