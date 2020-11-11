568 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 568 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 37, город Алматы - 30, город Шымкент - 3, Акмолинская область - 45, Актюбинская область - 7, Алматинская область - 14, Атырауская область - 7, Восточно-Казахстанская область - 237, Жамбылская область - 5, Западно-Казахстанская область - 24, Карагандинская область - 12, Костанайская область - 61, Мангистауская область - 2, Павлодарская область - 52, Северо-Казахстанская область - 30, Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 117904 заболевших.
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