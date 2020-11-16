588 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 588 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 44 город Алматы - 42 Акмолинская область - 35 Актюбинская область - 7 Алматинская область - 25 Атырауская область - 14 Восточно-Казахстанская область - 197 Жамбылская область - 5 Западно-Казахстанская область - 42 Карагандинская область - 17 Костанайская область - 51 Павлодарская область - 49 Северо-Казахстанская область - 57 Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 121051 заболевший.
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