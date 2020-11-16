Казахстанские студенты стали победителями международной олимпиады по IT-технологиям

Студенты Евразийского национального университета (ЕНУ) имени Л.Н. Гумилева заняли второе место на Международном конкурсе Huawei ICT Competition 2019–2020, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Студенты факультета информационных технологий ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Акниет Нуржаубаев (специальность «Информационная безопасность»), Берик Абдрахман и Алишер Ануарбеков (специальность «Радиотехника, электроника и телекоммуникации») достойно представили нашу страну и заняли 2-е место по итогам конкурса», - поделился радостной новостью с нашим корреспондентом декан факультета информационных технологий университета профессор Шахмаран Сеилов.

Участие в международном конкурсе этом году прошло онлайн под девизом «Connection Glory Future». 109 команд, 327 студентов из 39 регионов и стран мира соревновались в знаниях по облачным и сетевым технологиям, а также инновациям.

Перед участием в международном финале команда казахстанских студентов показала лучшие результаты на региональном этапе среди стран СНГ и заняла 1-е место, после чего получила почетное право представлять Казахстан от всего СНГ.