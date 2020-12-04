Казахстан и Россия усилят сотрудничество в сфере геологии

Сегодня в Москве в ходе встречи министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева и министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова был подписан Меморандум о сотрудничестве в области геологии, передает Trend со ссылкой на министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Согласно соглашению Стороны намерены расширять взаимные экономические отношения в сфере минеральных ресурсов, в области региональной геологии и составлении геологических карт. Кроме того, будет налажено взаимодействие между государственными и частными организациями и компаниями двух стран в области геологии.

Вместе с тем, Стороны будут способствовать геологическим и геофизическим исследованиям для поисков и оценки месторождений различных видов полезных ископаемых, в том числе подземных вод, развитию сотрудничества в области геологической съемки различных масштабов, геохимических и геофизических методов исследований в целях обнаружения месторождений минерального сырья.

По словам Магзума Мирзагалиева, подписание Меморандума откроет широкие возможности для развития сферы геологии Казахстана и России и способствует установлению долгосрочных отношений между геологическими компаниями.

«Подписанный Меморандум позволит раскрыть потенциал взаимодействия между нашими странами в сфере развития геологии. Уверен, консолидация мер в данном направлении только усилит эффективность исследований и откроет новые возможности в области геологии наших стран», - отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

«Геология – приоритетная сфера сотрудничества наших министерств. История взаимоотношений исчисляется десятилетиями. Это вопросы по разведке месторождений, изучение геологических запасов Казахстана, в том числе с помощью аэрогеофизических работ. Развивается и нефтегазовая отрасль, например, мы совместно реализуем проекты по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия. Останавливаться на этих позициях никто не собирается, поэтому меморандум - это следующий шаг во взаимоотношениях наших государств», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.