773 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 69 город Алматы - 71 город Шымкент - 3 Акмолинская область - 83 Актюбинская область - 10 Алматинская область - 40 Атырауская область - 27 Восточно-Казахстанская область - 125 Жамбылская область - 18 Западно-Казахстанская область - 41 Карагандинская область - 27 Костанайская область - 78 Кызылординская область - 2 Мангистауская область - 5 Павлодарская область - 110 Северо-Казахстанская область - 59 Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлены 136 271 заболевший.
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