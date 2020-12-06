773 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 773 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 69 город Алматы - 71 город Шымкент - 3 Акмолинская область - 83 Актюбинская область - 10 Алматинская область - 40 Атырауская область - 27 Восточно-Казахстанская область - 125 Жамбылская область - 18 Западно-Казахстанская область - 41 Карагандинская область - 27 Костанайская область - 78 Кызылординская область - 2 Мангистауская область - 5 Павлодарская область - 110 Северо-Казахстанская область - 59 Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлены 136 271 заболевший.