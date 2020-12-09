729 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 729 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 106, город Алматы - 68, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 60, Актюбинская область - 8, Алматинская область - 22, Атырауская область - 34, Восточно-Казахстанская область - 95, Жамбылская область - 22, Западно-Казахстанская область - 34, Карагандинская область - 30, Костанайская область - 74, Кызылординская область - 1, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 98, Северо-Казахстанская область - 70.
Всего в стране выявлены 138382 заболевших.
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