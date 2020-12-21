Крупные предприятия нефтегазовой отрасли Казахстана перейдут на наиболее передовые доступные технологии

Депутаты Сената Парламента РК приняли Экологический кодекс в двух чтениях, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В основу принципа «загрязнитель платит» положены меры по предотвращению и контролю загрязнения. Кроме того, предусмотрена ответственность за возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. Таким образом, государство должно создать условия, при которых природопользователям будет выгоднее принимать все меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду вместо уплаты экологического штрафа. Кроме того, в случае экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до такого состояния, которое было изначально», - сказал на пленарном заседании Сената во время своего доклада министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Он напомнил, что на первом этапе планируется перевести 50 крупных предприятий нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей на наиболее передовые доступные технологии. Стоит отметить, что на эти пятьдесят 50 предприятий приходится 80% процентов общего загрязнения.

«Проектом Кодекса предусмотрено требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду в отношении крупных предприятий первой категории. Их перечень пересмотрен и будет сделан акцент в основном на экологически опасные объекты», - заключил М. Мирзагалиев.