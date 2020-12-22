Граждане Казахстана могут посетить Оман без визы

Правительство Султаната Оман объявило о введении 10-дневного безвизового режима для граждан 103 государств, в том числе Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

В соответствии с требованиями, при пересечении границы Омана гражданам Казахстана необходимо предъявить подтверждение бронирования гостиницы, полис медицинского страхования на период пребывания, обратный авиабилет и паспорт с действительной визой Австралии, Великобритании, Канады, США, Японии или Шенгенской зоны.

Стоит отметить, что продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено, нарушение данных правил влечет за собой денежный штраф в размере 10 оманских риалов (порядка 26 долларов США) за каждый просроченный день.

Вместе с тем, обращаем внимание на то, что для недопущения дальнейшего распространения в стране COVID-19 21 декабря 2020 г. правительством Омана принято решение о закрытии всех государственных границ (воздушных, наземных и морских) на период с 01:00 часов 22 декабря по 00:59 часов 29 декабря.