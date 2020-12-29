В Казахстане планируют запустить Платформу по управлению торговлей

Сегодня, 28 декабря 2020 года, Министерство торговли и интеграции РК и CrimsonLogic Pte Ltd подписали Меморандум о сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Предметом Меморандума является запуск Платформы по управлению торговлей в Республике Казахстан, включая торговое финансирование, систему для визуализации торговли и электронные сертификаты.

Торговое финансирование облегчает сквозное перемещение грузов от первоначального источника до конечного пункта назначения. Он также охватывает страхование грузов и оплату B2B.

Создание системы визуализации торговли посредством агрегирования больших объемов торговой информации из нескольких источников в режиме реального времени направлено на их визуализацию и формирование отчетов для быстрого и легкого анализа. Также система визуализации торговли будет отображать ключевые показатели эффективности, закономерности и тенденции в отношении потенциальных узких мест и сложных взаимоотношений между заинтересованными сторонами для принятия информативных решений.

Электронные сертификаты – данная инициатива обеспечит интегрированный электронный процесс для более быстрой подачи и получения сертификата в онлайн-режиме, а также это веб-приложение позволит мгновенно передавать сертификаты назначенным сторонним получателям в безопасной электронной среде.

«Для нас большая честь сотрудничать с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, изучать и понимать различные направления реализации Национальной платформы содействия торговле для Казахстана. CrimsonLogic всегда была на передовой цифровизации торговли, представив первое в мире Единое окно. Благодаря этому сотрудничеству мы стремимся помочь Казахстану осуществить цифровую трансформацию в торговле и укрепить свои позиции в качестве критического узла в потоке глобальных товаров» - отмечает Генеральный директор компании CrimsonLogic Saw Ken Wye.

«Понимая высокую значимость цифровизации торговли, мы высоко ценим наше сотрудничество с компанией CrimsonLogic, которое имеет более 30 лет опыта в реализации IT инициатив в 43 странах по всему миру. И надеемся, что данные инициативы послужат триггером в трансформации торговли», - комментирует вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова.