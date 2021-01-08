В Казахстане в 2020 году проведен ремонт более 900 объектов Вооруженных сил

В рамках содержания и развития инфраструктуры Вооруженных сил Казахстана в 2020 году был реализован ряд новых проектов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Впервые в рамках благоустройства военных городков установлены 19 спортивных и 9 детских игровых площадок. Это позволило повысить комфортность проживания семей военнослужащих, в том числе в отдаленных гарнизонах.

На заводах в городах Семей и Алматы запущены две линии производства сетчатых 3D панелей для оборудования ограждения. Ориентировочная производительность объектов составляет 4 400 панелей или 11 000 метров ограждений в месяц.

В Алматинском, Жамбылском, Карагандинском и Семейском гарнизонах сформировано четыре ремонтно-восстановительных взвода. Благодаря деятельности этих подразделений в 2020 году удалось получить экономию 105 млн тенге, а также значительно повысить качество и сроки выполнения работ.

В целях сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также оптимизации затрат по выработке тепловой энергии, в Алматы запущен проект по переводу двух котельных на газовое обслуживание. Это позволит ежегодно экономить около 500 млн тенге.

В 2020 году был выполнен текущий ремонт более 900 объектов, что на 88% больше показателей 2019 года. Это объекты хранения вооружения, боеприпасов и военного имущества, здания административного и жилого назначения, сети канализации, водоснабжения, газификации и другие коммуникации.

С местными исполнительными органами Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей прорабатывается вопрос о выделении земельных участков для самостоятельной добычи грунта и песка, используемых при обваловании мест хранения боеприпасов. Ожидается, что это существенно сократит расходы на закуп материалов.

В проведении текущего ремонта дорог и дорожных покрытий показатель увеличен на 49 %. Так, в текущем году уложено 188,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установлено более 11 тысяч погонных метров бордюров.