Два новых производства планируют запустить в Карагандинской области Казахстана

Два производственных проекта планируется запустить в Жанааркинском районе Карагандинской области в 2021 году. Об этом сообщил аким района Юржан Беккожин на онлайн-совещании с главой Карагандинской области Женисом Касымбеком, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В Жанааркинском районе в 2021 году планируется строительство фабрики по переработке марганцевых рудных отсевов на месторождении Восточный Камыс ТОО «Жанаарка Марганец» с созданием 10 рабочих мест и производственного комплекса по обогащению марганцевых отсевов и выпуску стройматериалов ТОО «ERGRecycling» с организацией 25 новых рабочих мест.

«На сегодняшний день также намечено открытие 18 новых объектов МСБ (7 - в торговле и 11 - в сфере услуг), что позволит создать 41 постоянное рабочее место», - рассказал Юржан Беккожин.

В прошлом году МСБ выдано 165 микрокредитов, поддержан 21 грант и 3 проекта по Дорожной карте бизнеса. Для начинающих предпринимателей за счёт районного бюджета в текущем году предусмотрено 12 грантов по 500 тысяч тенге и в рамках госпрограммы «Енбек» - 50 грантов по 200 МРП.

Приоритетным вопросом в районе остаётся обеспечение жильём очередников. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 18 тысяч квадратных метров. Уже идёт строительство 9- и 18-квартирного арендных жилых домов, 8-квартирного кредитного дома. Также будет начато строительство 16-квартирного кредитного дома. Всё это позволит обеспечить жильём 51 семью. Начнётся строительство четырёх 2-квартирных и двух 12-квартирных домов для многодетных.

Для развития индивидуального жилищного строительства ведутся работы по подведению электро- и водоснабжения. На сегодня в районном центре уже готовы 49 участков под ИЖС.

Также будут проведены средние ремонты автодорог в Жанаарке, Актубеке и Айнабулаке.

В этом году запланировано и благоустройство 8 парков и 13 спортплощадок.

«Мы уделяем большое внимание развитию района. По Дорожной карте занятости реализованы 44 проекта, в том числе отремонтированы детсады, школы, инфраструктура и другое. Проведена работа по решению проблем с питьевой водой, отоплением и электричеством. Отремонтированы дороги 11 населённых пунктов. В райцентре началось строительство школы. Сданы в эксплуатацию два дома - 8- и 16-квартирный. 20 многодетных матерей были обеспечены жильём, 21 семья получила сертификаты по программе «Бақытты отбасы». Но всё равно нуждающиеся в жилье есть. Необходимо продолжить работу в этом направлении», - поручил аким области Женис Касымбек.