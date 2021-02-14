837 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 53, город Алматы - 110, город Шымкент - 5, Акмолинская область - 69, Актюбинская область - 11, Алматинская область - 53, Атырауская область - 30, Восточно-Казахстанская область - 61, Жамбылская область - 14, Западно-Казахстанская область - 77, Карагандинская область - 69, Костанайская область - 75, Кызылординская область - 17, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 130, Северо-Казахстанская область - 49, Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 201801 заболевший.
Лента новостей
В январе 2021 года капиталовложения в социально-экономическое развитие Азербайджана превысили 720 млн манатов
Грузия и Узбекистан будут работать над совместными инвестициями в транспортную и логистическую инфраструктуру
Госслужба Азербайджана обратилась к работодателям, не заключившим договора по обязательному страхованию
Группа российских и азербайджанских журналистов побывала в Турецко-российском совместном мониторинговом центре в Агдаме - репортаж Trend TV
Один из самых харизматичных актеров Пярвиз Мамедрзаев отмечает юбилей: Без единого произнесенного слова… (ФОТО)
Казахстан, Узбекистан рассматривают возможность строительства высокоскоростной магистрали между странами