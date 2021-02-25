795 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 795 случаев заражения коронавирусом, 696 человек выздоровели. Об этом передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 85, город Алматы - 100, город Шымкент - 15, Акмолинская область - 61, Актюбинская область - 23, Алматинская область - 40, Атырауская область - 49, Восточно-Казахстанская область - 68, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 82, Карагандинская область - 62, Костанайская область - 67, Кызылординская область - 11, Мангистауская область - 5, Павлодарская область - 80, Северо-Казахстанская область - 30, Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 210357 заболевших коронавирусом. Общее число выздоровевших составляет - 194375.
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