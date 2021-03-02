В Казахстане подготовят Дорожные карты по реализации инвестпроектов

Казахстан 2 марта 2021 10:35 (UTC+04:00)
В Казахстане подготовят Дорожные карты по реализации инвестпроектов

Премьер-министр РК Аскар Мамин заявил о необходимости создания экосистем по производству и переработке сельхозпродукции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Министерством сельского хозяйства определены конкретные планы по реализации инвестпроектов в разрезе регионов. Наша цель - создание 7 экосистем по производству и переработке сельхозпродукции (это мясо, молоко, зерно, масличные культуры, фрукты, овощи и сахар) с учетом специализации регионов и на основе принципов кооперации», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Он поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в двухнедельный срок подготовить Дорожные карты по реализации инвестпроектов.

«Акимам взять на особый контроль вопрос реализации данных проектов для достижения цели по насыщению внутреннего рынка и занятости населения на селе. От этого зависят наши планы по успешному развитию отрасли АПК и реализации предвыборной программы партии «Nur Otan», - подчеркнул А. Мамин.

Ранее Аскар Мамин прокомментировал потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса, а также заявил, что необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза.

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