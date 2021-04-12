2290 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 398, город Алматы - 610, город Шымкент - 53, Акмолинская область - 108, Актюбинская область - 105, Алматинская область - 283, Атырауская область - 110, Восточно-Казахстанская область - 33, Жамбылская область - 53, Западно-Казахстанская область - 118, Карагандинская область - 205, Костанайская область - 31, Кызылординская область - 35, Мангистауская область - 37, Павлодарская область - 48, Северо-Казахстанская область - 36, Туркестанская область - 27.
Всего в стране выявлено 271809 заболевших.
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