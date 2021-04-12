В Казахстане подвели итоги социально-экономического развития за I квартал 2021 года

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал об итогах социально-экономического развития РК за январь-март 2021 года, передает Trend со ссылкой на министерство.

Как отметил министр, по итогам первого квартала текущего года наблюдается улучшение макроэкономических показателей. В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 7,9%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи выросли на 34%. Годовая инфляция замедлилась до 7%. Большинство отраслей реального сектора показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,9%.

«В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе-феврале до минус 1,6% в январе-марте», - сообщил Асет Иргалиев.

Ускорились темпы роста в машиностроении на 21,8%, автомобилестроении – 20,7%, производстве строительных материалов – 30,1%, продукции химической промышленности – 14,2%, пластмассовых изделий – 22,3%, одежды – 25,8%, мебели – 19,2%, фармацевтике – 9,1%.

В обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на повышение – рост 7,5%. 13 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в г.Нур-Султан – за счет роста производства бетона, аффинированного золота, железнодорожных вагонов и локомотивов, в г.Алматы – за счет роста производства металлоконструкций, автобусов и бетона, в Алматинской области – за счет роста производства табачной продукции и аккумуляторов.

По словам А. Иргалиева, инвестиции в обрабатывающей промышленности выросли в 2,4 раза, сфере информации и связи на 63%, сельском хозяйстве на 55%, транспорте на 42%, строительстве на 39%, торговле на 29% и операциях с недвижимым имуществом на 16%.

Кроме того, объем выполненных строительных работ вырос на 13,1%. Высокий рост наблюдается в Туркестанской, Северо-Казахстанской области и в городе Алматы. В первом квартале введено 2,9 млн кв. метров жилья, что на 8,6% выше аналогичного периода прошлого года.

В сельском хозяйстве устойчивый рост составил 2,8%. В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область – за счет увеличения забоя скота и птицы, производства молока.

Глава Миннацэкономики предложил центральным и местным госорганам сконцентрироваться на активных мерах стимулирования экономики, которые позволят поддержать экономическую активность в текущих условиях.

«Для поддержки предпринимателей необходимо сформировать пул проектов МСБ для льготного кредитования в рамках программ поддержки бизнеса, активно заключать инвестиционные соглашения с крупными компаниями, своевременно и качественно провести весенне-полевые работы, сдерживать рост цен на социально-значимые продовольственные товары и создавать постоянные рабочие места», - заключил Асет Иргалиев.