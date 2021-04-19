Казахстану предложено перейти на рыночное финансирование системы канализационной очистки
Всемирный банк предлагает Казахстану поэтапный переход на рыночное финансирование системы канализационной очистки, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Правительство Республики Казахстан в соответствии с вашим запросом относительно строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) сообщает следующее. В настоящее время Правительством РК принимаются системные меры по строительству и реконструкции КОС для увеличения охвата населения города очисткой от сточных вод с 74,9% до 100% в 2025 году», - написал Премьер-министр РК Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос.
По его словам, в целях подготовки к реализации проектов проанализировано текущее состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства.
«Изучен международный опыт управления сферой водоснабжения и водоотведения. Всемирный банк предлагает стратегию принятия реформ и поэтапного перехода к рыночному финансированию через оптимизацию расходов водоканалов, повышение тарифов и привлечение частных инвестиций», - отметил глава Правительства.
Он также сообщил, что данная стратегия реализуется в рамках государственно-частного партнерства с привлечением частных инвесторов.