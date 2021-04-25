878 067 человек провакцинировано в Казахстане

878 067 человек провакцинировано от коронавирусной инфекции в Казахстане на 25 апреля 2021 года, говорится на официальныом сайте Министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Лидирует по вакцинации по-прежнему город Алматы, где от коронавируса привились 176 823 человек. Самые низкие темпы вакцинации среди регионов в Атырауской области, здесь вакцину получили пока что 15 287 человек. В главном городе страны – Нур-Султане – 87 714 вакцинировавшихся. Это третье место после Алматинской области (118 809 привившихся).