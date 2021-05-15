Всемирный банк инвестировал в Казахстан более $6 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в пятницу беседу с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Собеседники в режиме видеоконференц-связи обсудили актуальные направления сотрудничества между Казахстаном и Всемирным банком и приоритеты дальнейшей кооперации.

"Хотел бы подчеркнуть, что мы высоко ценим наше многолетнее партнерство, в рамках которого Всемирный банк инвестировал более 6 млрд. долларов США в нашу страну. В настоящее время совместно с вами мы реализуем 12 различных проектов, в том числе в сферах транспорта, образования, экологии, финансов", – сказал Токаев.

Глава Казахстана отметил вклад Всемирного банка в решение ряда экологических вопросов в Казахстане, включая поддержку и финансирование на сумму 1,5 млн. долларов второй фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря".