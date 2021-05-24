Региональные операторы Казахстана получили доступ к биржевым торгам углем

24 мая 2021 года стартовали биржевые торги коммунально-бытовым углем в рамках Рекомендаций (секционных правил) по реализации коммунально-бытового угля через товарные биржи, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Данные правила разработаны Биржевым комитетом при Агентстве по защите и развитию конкуренции. Они предполагают вывод на торги 10% от произведенного угольными разрезами объема малыми партиями, доступными для приобретения региональными операторами напрямую у производителя, без посредников.

В соответствии с секционными правилами продавцами определены производители угля (угольные разрезы, угольные шахты), осуществляющие добычу угля в соответствии с контрактом на недропользование, либо их торговые представители. Покупатели - субъекты рынка, получившие аккредитацию товарной биржи на основании информации, предоставленной от местных исполнительных органов, оптовые поставщики или розничные реализаторы угля, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях технически оснащенный железнодорожный тупик (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт и так далее) и имеющие возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования.

Сформированный перечень региональных операторов по республике включает 174 юридических лица (на 187 тупиков), за исключением трех регионов с 99% газификацией (Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангыстауская области). Сформированный перечень региональных операторов доведен до сведения всех товарных бирж.