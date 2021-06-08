О проведении национальной переписи населения в Казахстане

В соответствии с поручением Главы государства, данным на Высшем совете по реформам при Президенте РК, состоявшемся 29 января 2021 года, и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 «О проведении Национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году» запланировано провести Национальную перепись населения Республики Казахстан:

1) в режиме онлайн посредством интернет-ресурсов в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года;

2) в период с 1 по 30 октября 2021 года с применением планшетов.

В этой связи, гражданам РК, проживающим за пределами Республики Казахстан, будет предложено заполнить опросники с переписными листами на сайте «www.sanaq.gov.kz» (по ссылке) или посредством социальных сетей через мобильное приложение «Aitu».