1118 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1118 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 286, город Алматы - 124, город Шымкент - 29, Акмолинская область - 52, Актюбинская область - 19, Алматинская область - 50, Атырауская область - 48, Восточно-Казахстанская область - 85, Жамбылская область - 19, Западно-Казахстанская область - 80, Карагандинская область - 174, Костанайская область - 34, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 35, Павлодарская область - 42, Северо-Казахстанская область - 16, Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 400214 заболевших.
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