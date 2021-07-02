Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на НПЗ «Petromidia»

Один человек погиб и пятеро пострадали в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Petromidia» в Румынии.

Об этом сообщила пресс-служба компании KMG International, которой принадлежит предприятие, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По данным KMG International, в пятницу, 2 июля, на нефтеперерабатывающем заводе «Petromidia» вблизи румынского города Констанца на установке по переработке дизельного топлива произошел инцидент, который привел к возгоранию.

Как сообщил главный директор по корпоративному развитию KMG International Искандер Абдибаитов, по предварительной информации в результате пострадали пять человек, один погиб.

В соответствии с внутренними процедурами кризисного управления компанией были мобилизованы необходимые ресурсы, технологические процессы на заводе остановлены, весь персонал эвакуирован. «На данный момент пожар на НПЗ ликвидирован. На месте происшествия работают противопожарные службы завода и местные власти. Ситуация находится под контролем», - сообщил И. Абдибаитов.

Напомним, НПЗ «Petromidia» расположен на побережье Черного моря и является нефтеперерабатывающим заводом компании KMG International в Румынии.