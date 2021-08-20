Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По поручению Президента ведется разработка Концепции по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года. Правительство также работает над Национальным проектом по развитию электроэнергетики, готовится энергобаланс страны до 2035 года.

В дополнение к принятым республикой обязательствам по снижению парниковых газов на 15 процентов к 2030 году от уровня 1990 года в рамках Парижского соглашения (2015 год), Глава государства обозначил цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

В соответствии с поставленными президентом страны задачами, руководство АО «Самрук-Қазына» определило устойчивое развитие одним из ключевых приоритетов. Снижение углеродного следа от деятельности компаний способствует увеличению долгосрочной стоимости активов, повышает инвестиционную привлекательность при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Сообщается, что уже проведена серия заслушиваний портфельных компаний, в ходе которых обсуждались стратегическое видение и индикаторы по декарбонизации. Руководство Фонда рассмотрело планы энергоперехода «НК «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», «КазТрансГаз», НАК «Казатомпром», ОХК, «Тау-Кен Самрук», «Казпочта», «Казахтелеком» и «Эйр-Астана», деятельность которых оказывает воздействие на окружающую среду.

«Ключевые инициативы компаний направлены на замещение угольной генерации, развитие газовой и гидроэнергетики, ввод новых мощностей на основе альтернативных источников энергии, строительство объектов ВИЭ для собственного потребления. В этом же списке - энергоэффективность, энергоаккумулирование, технологии улавливания и хранения углерода, водородная энергетика, а также мероприятия по озеленению», — подчеркивают в Фонде.

С целью фондирования климатических проектов рассматриваются дополнительные инструменты финансирования, в том числе зеленые облигации.